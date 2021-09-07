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В Братске пьяный водитель «Ауди» на большой скорости влетел в столб

В Братске пьяный водитель «Ауди» на большой скорости влетел в столб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Пострадали два человека

Утром 6 сентября в городе Братск на перекрёстке 33-летний водитель автомобиля «Ауди 80», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость. Автомобиль врезался в световую опору.

В результате ДТП получили травмы водитель и его 65-летняя пассажирка.

- У автолюбителя имелись признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него составлен протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет со штрафом в размере 30 тысяч рублей, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


С начала года в Иркутской области с участием нетрезвых водителей зарегистрировано 247 автоаварий, в которых 69 человек погибли и 326 получили травмы.


ДТП алкогольное опьянение

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