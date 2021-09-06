Жительница Иркутской области получила девять лет за сбыт наркотика

Происшествия, Фото: из архива

Ранее девушка неоднократно была судима



Усть-Илимский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летней девушки. Она признана виновной в незаконном сбыте наркотического средства в значительном размере.



Девушка в сентябре 2020 года, находясь в парковой зоне «Берёзовая роща», расположенной в районе улицы Героев Труда в Усть-Илимске, за 1500 рублей продала синтетическое наркотическое средство массой 0,495 граммов. Это является значительным размером.



Ранее горожанка неоднократно была судима, в том числе за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.



Суд назначил девушке наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в областной прокуратуре.

