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Жительница Иркутской области получила девять лет за сбыт наркотика

Жительница Иркутской области получила девять лет за сбыт наркотика
Происшествия,  Фото:из архива
Ранее девушка неоднократно была судима

Усть-Илимский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летней девушки. Она признана виновной в незаконном сбыте наркотического средства в значительном размере.

Девушка в сентябре 2020 года, находясь в парковой зоне «Берёзовая роща», расположенной в районе улицы Героев Труда в Усть-Илимске, за 1500 рублей продала синтетическое наркотическое средство массой 0,495 граммов. Это является значительным размером.

Ранее горожанка неоднократно была судима, в том числе за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Суд назначил девушке наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в областной прокуратуре.
наркотики

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