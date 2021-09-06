Иркутянин, пытавшийся на джипе задавить рабочих, предстанет перед судом

Один из потерпевших получил тяжёлые травмы



29-летний иркутянин, пытавшийся задавить двух рабочих из-за конфликта, предстанет перед судом. Он обвиняется по статье «Покушение на убийство двух лиц общеопасным способом», сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Следствием установлено, что ночью 6 декабря 2020 молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, следовал по городу за рулём автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Во время остановки перед пешеходным переходом на улице Трилиссера у мужчины возник конфликт с двумя работникам МУП «Иркутск Автодор», которые убирали территорию. Водитель обвинил их в том, что они медленно переходили дорогу.



В ходе продолжавшегося спора мужчина вышел из своего автомобиля и набросился на рабочих.



Затем он вернулся за руль автомобиля и стремительно направил его на мужчин, переехав одного из них, причинив тяжкий вред здоровью. Второй пострадавший успел вовремя отскочить в сторону.



Водитель с места скрылся, но затем его установили и задержали полицейские.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

