Один из потерпевших получил тяжёлые травмы
29-летний иркутянин, пытавшийся задавить двух рабочих из-за конфликта, предстанет перед судом. Он обвиняется по статье «Покушение на убийство двух лиц общеопасным способом», сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Следствием установлено, что ночью 6 декабря 2020 молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, следовал по городу за рулём автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Во время остановки перед пешеходным переходом на улице Трилиссера у мужчины возник конфликт с двумя работникам МУП «Иркутск Автодор», которые убирали территорию. Водитель обвинил их в том, что они медленно переходили дорогу.
В ходе продолжавшегося спора мужчина вышел из своего автомобиля и набросился на рабочих.
Затем он вернулся за руль автомобиля и стремительно направил его на мужчин, переехав одного из них, причинив тяжкий вред здоровью. Второй пострадавший успел вовремя отскочить в сторону.
Водитель с места скрылся, но затем его установили и задержали полицейские.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.
Иркутянин, пытавшийся на джипе задавить рабочих, предстанет перед судом
Происшествия, Фото:
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