Мужчина погиб из-за того, что у него сломался шест
В Слюдянском районе Иркутской области при переправе через реку сборщика дикоросов сбило с ног и унесло течением, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС.
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Спасателям позвонили друзья пропавшего. Они сообщили, что переправлялись через реку Большая Быстрая вброд. Во время переправы у их товарища, 59-летнего жителя Иркутска, сломался шест и, потеряв равновесие, он упал в воду. Его унесло течением.
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Для поисковых работ на место выехали два спасателя Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. К ним присоединился один спасатель пожарно-спасательной службы Иркутской области. На аэроглиссере «Пиранья-4» была обследована территория ниже по течению от места происшествия.
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- Мы спустились на 300 метров и на дне реки обнаружили рюкзак пострадавшего. Обследовали острова и мели пешим ходом, на лодке осматривали глубокие места. Спустя еще пару часов в 1,5 км ниже по течению мужчина был обнаружен утонувшим, — рассказал спасатель 2 класса Сергей Старовойтов.
В Иркутской области сборщик дикоросов погиб, когда его унесло течением
Происшествия, Фото:
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