В Ангарске осуждённые вырыли подкоп и напали на надзирателя

Следователи расследуют уголовное дело



В исправительной колонии в Ангарске заключённые напали на надзирателя, сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел 3 сентября.



- Сотрудник ФСИН, находившийся на КПП, заметил, что один из осуждённых вылез из-под забора и попытался скрыться. Он задержал заключённого и вызвал подкрепление. В этот момент к нему подбежали ещё три осуждённых, помогли первому освободиться, - передаёт РЕН ТВ.



В СУ СКР по Иркутской области сегодня сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы».



- По версии следствия, днём 3 сентября сотруднику отдела безопасности поступила информация о том, что один из осуждённых незаконно находится на территории, которая огораживает жилую зону и больницу ИК-2. Инспектор ФСИН незамедлительно проследовал к указанному месту. Осуждённый Д. был задержан сотрудником в связи с нарушением правил внутреннего распорядка. В этот момент несколько осуждённых, увидев, происходящую ситуацию, подбежали к ним и применили в отношении сотрудника исправительной колонии насилие, - сообщает СУ СКР по Иркутской области.



Установлены все лица, применившие насилие к сотруднику колонии. Проводятся необходимые следственные действия.

