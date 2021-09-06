В том числе погибли 10 детей
На водных объектах Иркутской области летом зарегистрировано 57 случаев гибели людей на воде, в том числе 10-ти несовершеннолетних. При различных обстоятельствах были спасены шесть человек, из которых двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Несчастные случаи были зарегистрированы в 23 муниципальных образованиях: Иркутском, Нижнеудинском, Усольском, Тайшетском, Шелеховском, Усть-Кутском, Киренском, Тулунском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Черемховском, Нукутском, Боханском, Братском, Чунском, Слюдянском, Ербогаченском, Зиминском, Казачинско-Ленском, Куйтунском, Ольхонском районах, в Иркутске и Ангарске.
В большинстве случаев основной причиной происшествий стало купание в несанкционированных местах.
В Иркутской области за лето утонули 57 человек
Происшествия, Фото:
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