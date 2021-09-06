В Бурятии подожгли нежилой дом

Пожарные боролись с огнём около получаса



Вчера в селе Мостовка Прибайкальского района Бурятии произошло возгорание в нежилом доме. Первым на тушение пожара прибыл местный добровольный пожарный. К этому моменту горела крыша дома, была угроза перехода огня на основные конструкции строения, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Позже на пожар подоспели основные силы. Открытое горение было ликвидировано за 26 минут.



В результате пожара повреждена крыша на площади 32 кв. м. Вероятно, причиной произошедшего послужил поджог.



В этот же день в посёлке Таксимо Муйского района вспыхнул автомобиль. Потушить огонь пожарным удалось за три минуты. Автомобиль оказался уничтожен на площади 5 кв. м. Причина возгорания устанавливается.



Также в воскресенье в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района загорелась баня. Когда на место приехали пожарные, горела кровля.

Пожарные ликвидировали открытое горение за 10 минут.



Вероятно, причиной пожара послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.



