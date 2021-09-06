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В Бурятии подожгли нежилой дом

В Бурятии подожгли нежилой дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожарные боролись с огнём около получаса

Вчера в селе Мостовка Прибайкальского района Бурятии произошло возгорание в нежилом доме. Первым на тушение пожара прибыл местный добровольный пожарный. К этому моменту горела крыша дома, была угроза перехода огня на основные конструкции строения, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Позже на пожар подоспели основные силы. Открытое горение было ликвидировано за 26 минут.

В результате пожара повреждена крыша на площади 32 кв. м. Вероятно, причиной произошедшего послужил поджог.

В этот же день в посёлке Таксимо Муйского района вспыхнул автомобиль. Потушить огонь пожарным удалось за три минуты. Автомобиль оказался уничтожен на площади 5 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

Также в воскресенье в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района загорелась баня. Когда на место приехали пожарные, горела кровля.
Пожарные ликвидировали открытое горение за 10 минут.

Вероятно, причиной пожара послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

пожар Поджог

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