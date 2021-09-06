Иркутские мошенники обещали помочь с кредитами и присваивали деньги

Мошенники использовали фотографии реальной сотрудницы банка



В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве, обещавших помощь в оформлении кредитов и похищавших деньги. Мошенники присваивали средства за помощь в оформлении банковских займов людям с плохой кредитной историей. Предложения о своих услугах аферисты выставляли от имени вымышленной девушки Кристины Бурлаковой в социальных сетях, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Для убедительности мошенники на фейковых страницах в соцсети выставляли фотографии реально существующей сотрудницы банка в отличительной форме, а также снимки в офисе и с коллективом.



Одной из жертв аферистов стала жительница города Белогорск Амурской области. В апреле 2020 года в социальной сети она нашла объявление о предоставлении помощи оформления кредитов лицам с плохой кредитной историей и низким уровнем дохода. В ходе переписки авторы объявления под именем Кристины с номером телефона 892****1467 представились сотрудником банка и сообщили, что за вознаграждение помогут получить кредит. Женщина согласилась и перевела лжесотруднице восемь тысяч рублей.



В последующем «Кристина» написала женщине, что у неё «очень плохая» кредитная история, но якобы возможно урегулировать проблемы клиентки с кредитными бюро, после чего ей одобрят кредит. Она вновь согласилась, оплатив ещё 10 тысяч рублей. Прождав оговоренное время и не получив ответа из банка, женщина попыталась связаться с помощницей, но на её звонки никто не отвечал.



Иркутские следователи и оперативники по расследованию преступлений в сфере IT-технологий задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 27-летняя продавщица пивного магазина и её 36-летний нигде не работающий сожитель. Они и вели переписку с потерпевшей от имени Кристины. В ходе обысков по месту жительства задержанных полицейские изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.



Следователи полагают, что парочка может быть причастна к совершению похожих мошенничеств в отношении жителей других регионов России. В настоящий момент предварительно установлена причастность задержанных к ещё двум аналогичным деяниям. Граждан, пострадавших от действий аферистов после переписки с «Кристиной Бурлаковой», сотрудники полиции просят обращаться по телефонам: 8 (3952) 216805, 280144.

