Густой дым шёл из моторного отсека
4 сентября на улице Больничная в Улан-Удэ загорелся автомобиль.
- На момент прибытия пожарных из моторного отсека машины шёл густой дым. Пожар был ликвидирован за четыре минуты. Огонь повредил автомобиль на площади 2 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Предварительная причина произошедшего - короткое замыкание электрооборудования.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 4 на 5 сентября в городе Кяхта произошёл пожар, унёсший жизнь женщины.
В Улан-Удэ на улице горел автомобиль
Происшествия, Фото:
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