Машина всмятку: В Иркутской области в ДТП погиб 22-летний парень

Ещё три человека получили травмы в страшном ДТП
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Усольском районе Иркутской области.
Вечером 3 сентября в нескольких километрах от села Биликтуй на федеральной автодороге «Сибирь» столкнулись автомобили «Тойота Камри», «Тойота Марк 2» и большегруз «МАЗ».
В страшной аварии погиб 22-летний водитель «Тойоты Камри». Он скончался при доставлении в больницу.
Медицинская помощь понадобилась двум пассажирам «Камри», им 18 лет и 21 год, а также 24-летнему водителю «Тойоты Марк 2».
Сотрудники полиции устанавливают причины и условия совершения дорожно-транспортного происшествия, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
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