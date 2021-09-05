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Машина всмятку: В Иркутской области в ДТП погиб 22-летний парень

Машина всмятку: В Иркутской области в ДТП погиб 22-летний парень
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Ещё три человека получили травмы в страшном ДТП

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Усольском районе Иркутской области.

Вечером 3 сентября в нескольких километрах от села Биликтуй на федеральной автодороге «Сибирь» столкнулись автомобили «Тойота Камри», «Тойота Марк 2» и большегруз «МАЗ».


В страшной аварии погиб 22-летний водитель «Тойоты Камри». Он скончался при доставлении в больницу.

Медицинская помощь понадобилась двум пассажирам «Камри», им 18 лет и 21 год, а также 24-летнему водителю «Тойоты Марк 2».

Сотрудники полиции устанавливают причины и условия совершения дорожно-транспортного происшествия, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.




ДТП смерть

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