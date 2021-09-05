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В Улан-Удэ отключали электричество на 14 часов

В Улан-Удэ отключали электричество на 14 часов
Происшествия,  Фото:pexels.com
Причиной стала неисправность кабеля

В пятницу, 3 сентября, в 19.10 часов в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества из-за неисправности кабельной линии. Без света остались жители СНТ «Строитель», ул. Подорожная, проезд №1, №2, №3, №4, №5, №6.

- Подключение проводилось поэтапно. 4 сентября в 02:36 электроэнергия была восстановлена потребителям ул. Подорожная, проезд № 4 (частично), № 5, № 6. Время отключения для них составило 7 часов 36 минут. В 09:30 электроэнергия была восстановлена оставшимся потребителям. Время отключения - 14 часов 20 минут, - сообщают оперативные службы города.

Также в субботу, 4 сентября, из-за неисправности воздушной линии электропередачи аварийно отключилась электроэнергия потребителям частного сектора ул. Нурская (частично), ул. Республиканская (частично).

В 17:50 энергетики устранили неисправность. Время отключения составило 3 часа 50 минут. 
отключение света

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