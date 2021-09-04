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В Бурятии круглосуточно работают по предупреждению и устранению паводков

В Бурятии круглосуточно работают по предупреждению и устранению паводков
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Напряжённая ситуация остаётся в Улан-Удэ и Кяхтинском районе

На утро 3 сентября уровень воды в реке Уда остался на вчерашней отметке - 112 см, в Селенге – 269 см, подъём составил 7 см. Слой выхода воды на пойму составляет 39 см. На ежедневном штабе службы доложили о работе за прошедшие сутки.

- Работают республиканский, муниципальные, поселенческие штабы. Каждый день в 8 утра оперативно решаем возникающие проблемные вопросы. Сегодня в зоне чрезвычайной ситуации работает аэромобильная группировка Главного Управление МЧС России по Бурятии, работают спасатели бурятской Республиканской поисково-спасательной службы, сотрудники министерства внутренних дел по охране общественного порядка и недопущения мародёрства в зоне чрезвычайной ситуации. Все члены республиканского штаба, их 28 человек по различным направлениям: инфраструктуры, социальному направлению, по волонтёрству, - все озадачены и работаем на ликвидацию чрезвычайной ситуации, - рассказал руководитель штаба, зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

В Кяхтинском районе продолжается подвоз продуктов, воды, медикаментов по заявкам. В Иволгинском районе круглосуточно идёт мониторинг обстановки, информирование населения, подвоз воды, продолжается отсыпка низменных участков. В Улан- Удэ также реализуются превентивные мероприятия, подвоз воды населению, информирование жителей, подворовые обходы. Проведены работы по отсыпке низменных участков дорог улиц Судоремонтная, Черёмушки, вдоль дороги в СНТ Черёмушки, улице Блюхера. Проведено укрепление береговой линии мешками с песком в СОНТ «Судостроитель».

Зампред правительства Бурятии призвал при отсыпке участков учитывать предложения жителей посёлков. Накануне он общался с жителями села Поселье, и поступили предложения по мерам локализации паводка, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
паводок

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