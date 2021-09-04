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На Байкале задержали омулёвого браконьера

На Байкале задержали омулёвого браконьера
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

Во время рейдов по акватории озера Байкал в районе посёлка Мурино в Слюдянском районе Иркутской области транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя города Байкальск. Мужчина на моторной лодке при помощи рыболовной сети (орудие массового истребления водных биологических ресурсов) незаконно выловил Байкальского омуля. Ущерб составил более 36 тысяч рублей.

- Дознанием в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов с применением орудия массового истребления», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортная полиция напоминает, с 1 октября 2017 года вылов рыбы омуль на озере Байкал запрещён. Ограничения введены в охранительных целях для восстановления популяции рыбы.


Иркутская область Байкал омуль

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