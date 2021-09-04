На Байкале задержали омулёвого браконьера

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



Во время рейдов по акватории озера Байкал в районе посёлка Мурино в Слюдянском районе Иркутской области транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя города Байкальск. Мужчина на моторной лодке при помощи рыболовной сети (орудие массового истребления водных биологических ресурсов) незаконно выловил Байкальского омуля. Ущерб составил более 36 тысяч рублей.



- Дознанием в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов с применением орудия массового истребления», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Транспортная полиция напоминает, с 1 октября 2017 года вылов рыбы омуль на озере Байкал запрещён. Ограничения введены в охранительных целях для восстановления популяции рыбы.





