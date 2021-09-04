Преступление произошло минувшей весной
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Слюдянки. Он обвиняется в убийстве.
По версии следствия, утром 9 мая трое несовершеннолетних находились в районе Слюдянских озёр. В какой-то момент двое юношей стали наносить удары различными предметами по голове своему знакомому, после чего задушили 17-летнего потерпевшего. Заметая следы, они спрятали тело погибшего под лёд, после чего скрылись.
Следователь-криминалист с применением криминалистической техники осмотрел место происшествия, зафиксировал следы преступления, изъял предметы, интересующие следствие.
В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили личности подозреваемых, вскоре они были задержаны. На допросе подростки дали признательные показания в убийстве. Следователи СК собрали полную доказательственную базу, провели необходимые следственные действия.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении второго обвиняемого будет направлено в суд после его выписки из медучреждения, где он сейчас проходит лечение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области подросток предстанет перед судом за убийство
Происшествия, Фото:
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