В Иркутской области подросток предстанет перед судом за убийство

Преступление произошло минувшей весной



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Слюдянки. Он обвиняется в убийстве.



По версии следствия, утром 9 мая трое несовершеннолетних находились в районе Слюдянских озёр. В какой-то момент двое юношей стали наносить удары различными предметами по голове своему знакомому, после чего задушили 17-летнего потерпевшего. Заметая следы, они спрятали тело погибшего под лёд, после чего скрылись.



Следователь-криминалист с применением криминалистической техники осмотрел место происшествия, зафиксировал следы преступления, изъял предметы, интересующие следствие.



В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили личности подозреваемых, вскоре они были задержаны. На допросе подростки дали признательные показания в убийстве. Следователи СК собрали полную доказательственную базу, провели необходимые следственные действия.



В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении второго обвиняемого будет направлено в суд после его выписки из медучреждения, где он сейчас проходит лечение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

