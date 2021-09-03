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В Иркутске закладчикам назначили по семь лет колонии

В Иркутске закладчикам назначили по семь лет колонии
Происшествия,  Фото:из архива
Кто руководил закладчиками, не установлено

Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины и женщины из Иркутска, которые занимались закладками наркотиков.

Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере.

В сентябре 2020 года парочка договорилась, что будет распространять синтетические наркотики в Братске через закладки. Кто именно руководил рядовыми закладчиками, так и не установлено.

В октябре, находясь в Иркутске, они получили информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотиков, предназначавшихся для дальнейшей фасовки и сбыта в Братске. В процессе размещения «закладок» с наркотиками были задержаны.

- Мужчина также незаконно приобрёл и хранил без цели сбыта для личного потребления наркотические средства, которые у него также были изъяты, - сообщили в областной прокуратуре.

Суд назначил мужчине 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, женщине – 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, отсрочив ей отбытие наказания до достижения её малолетнего ребёнка 14-летнего возраста.

Приговор в законную силу не вступил.
наркотики

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