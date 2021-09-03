Наезд произошёл вечером
В Иркутске устанавливают причины аварии, в которой погибла 85-летняя женщина, сообщили в областном ГУ МВД.
Трагический инцидент произошёл вечером 2 сентября на улице Депутатская. 49-летний водитель, управляя автомобилем «Лексус», допустил наезд на 85-летнюю иркутянку, переходившую проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте до приезда бригады медиков.
С начала года в Иркутской области произошло 435 ДТП с участием пешеходов, в которых 44 человека погибли и 414 получили травмы.
85-летнюю иркутянку насмерть сбил «Лексус»
Происшествия, Фото:
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