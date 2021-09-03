85-летнюю иркутянку насмерть сбил «Лексус»

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Наезд произошёл вечером



В Иркутске устанавливают причины аварии, в которой погибла 85-летняя женщина, сообщили в областном ГУ МВД.



Трагический инцидент произошёл вечером 2 сентября на улице Депутатская. 49-летний водитель, управляя автомобилем «Лексус», допустил наезд на 85-летнюю иркутянку, переходившую проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте до приезда бригады медиков.



С начала года в Иркутской области произошло 435 ДТП с участием пешеходов, в которых 44 человека погибли и 414 получили травмы.







