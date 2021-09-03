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В Бурятии горела квартира

В Бурятии горела квартира
Происшествия,  Фото:bauntovskie_pozarnye
Огонь удалось быстро потушить

2 сентября в 13:55 произошёл пожар в квартире на улице Строительная в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии.

Приехавшие пожарные обнаружили открытое горение на площади три квадратных метра. Пожар быстро удалось ликвидировать и не допустить его распространения.

По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки, сообщает 21-й Баунтовский отряд государственной пожарной службы Бурятии.
пожар

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