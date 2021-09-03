Оказалось, что девушка причастна и к другим аналогичным преступлениям
В феврале 2020 года жительница Красноярского края стала жертвой мошенницы. Женщину заинтересовали банные принадлежности и постельное бельё по привлекательной цене, которые она нашла в одном из интернет-сообществ. Изучив ассортимент, женщина связалась с «продавцом» и перечислила в качестве оплаты товаров более 10 тысяч рублей на её банковскую карту. Однако обещанных комплектов она не получила, а вскоре и собеседница перестал выходить на связь.
Позже была установлена причастность к преступлению 23-летней жительницы Улан-Удэ. Выехав в служебную командировку в Бурятию, оперативники установили местонахождение обвиняемой и задержали её. Выяснилось, что девушка причастна к аналогичным преступлениям, совершённым в отношении жителей других регионов России. Она полностью признала вину. И на сегодня полностью возместила материальный ущерб, причинённый жительнице края.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 «Мошенничество, совершённое с использованием электронных средств платежа».
После окончания расследования материалы уголовного дела были направлены в суд для принятия решения, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Мошенница из Улан-Удэ обманула жительницу Красноярского края
Происшествия, Фото:
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