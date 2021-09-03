 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 сентября

02 сентября

Популярное

В Улан-Удэ более часа простаивали трамваи

В Улан-Удэ более часа простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Произошла аварийная ситуация

Накануне, 2 сентября, в 9:35 произошёл обрыва контактного провода в районе конечной остановки «Шишковка» по улице Чертенкова в Улан-Удэ.

В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов №№ 1, 2, 5 с остановки «Элеватор» до «Шишковка» и обратно. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.

В 10:44 неисправность устранена, движение восстановлено по нормальной схеме. Время простоя составило чуть более часа, сообщается в оперативной сводке по городу.


трамвай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Прибайкальском районе Бурятии остановили движение для лёгкого транспорта
В Прибайкальском районе Бурятии остановили движение для лёгкого транспорта
Происшествия, 03.09.2021
На участке дороги установили дополнительные временные знаки
В Улан-Удэ пенсионер попал в ДТП из-за отказа тормозов
В Улан-Удэ пенсионер попал в ДТП из-за отказа тормозов
Происшествия, 02.09.2021
«Жигули» скатились на стоящий сзади автомобиль
В Братске осудили мужчин, убивших девушку более 20 лет назад
В Братске осудили мужчин, убивших девушку более 20 лет назад
Происшествия, 02.09.2021
На момент преступления они были несовершеннолетними
В Иркутской области в ДТП погиб 24-летний водитель
В Иркутской области в ДТП погиб 24-летний водитель
Происшествия, 02.09.2021
Автомобиль молодого человека перевернулся после наезда на столб
В Иркутской области ищут потерявшуюся сборщицу грибов
В Иркутской области ищут потерявшуюся сборщицу грибов
Происшествия, 02.09.2021
Заявление в полицию сын пропавшей подал вчера
В Иркутской области отправили за решётку члена банды сутенёров
В Иркутской области отправили за решётку члена банды сутенёров
Происшествия, 02.09.2021
Мужчина руководил структурным подразделением преступной группировки
В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводка
В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводка
Происшествия, 02.09.2021
Подтопление зафиксировано в четырёх районах республики, а также в Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^