В Улан-Удэ более часа простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Произошла аварийная ситуация



Накануне, 2 сентября, в 9:35 произошёл обрыва контактного провода в районе конечной остановки «Шишковка» по улице Чертенкова в Улан-Удэ.



В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов №№ 1, 2, 5 с остановки «Элеватор» до «Шишковка» и обратно. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.



В 10:44 неисправность устранена, движение восстановлено по нормальной схеме. Время простоя составило чуть более часа, сообщается в оперативной сводке по городу.





