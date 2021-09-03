Произошла аварийная ситуация
Накануне, 2 сентября, в 9:35 произошёл обрыва контактного провода в районе конечной остановки «Шишковка» по улице Чертенкова в Улан-Удэ.
В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов №№ 1, 2, 5 с остановки «Элеватор» до «Шишковка» и обратно. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.
В 10:44 неисправность устранена, движение восстановлено по нормальной схеме. Время простоя составило чуть более часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ более часа простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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