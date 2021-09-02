В Иркутской области в ДТП погиб водитель и пострадал пассажир





Сегодня около 11 часов на федеральной автодороге «Вилюй», в нескольких километрах от Усть-Кута в Усть-Кутском районе Иркутской области, столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Хонда».- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «ВАЗ» скончался на месте происшествия. Его пассажир получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.