В Иркутской области в ДТП погиб водитель и пострадал пассажир

Автоавария случилась сегодня утром
Сегодня около 11 часов на федеральной автодороге «Вилюй», в нескольких километрах от Усть-Кута в Усть-Кутском районе Иркутской области, столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Хонда».
- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «ВАЗ» скончался на месте происшествия. Его пассажир получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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