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В Иркутской области в ДТП погиб 24-летний водитель

В Иркутской области в ДТП погиб 24-летний водитель
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Автомобиль молодого человека перевернулся после наезда на столб

Сегодня утром в районе деревни Батхай Осинского района Иркутской области произошло ДТП. 24-летний водитель «Тойоты» съехал с дороги, после чего врезался в железобетонную опору и опрокинул автомобиль.


При доставлении в больницу водитель скончался.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
ДТП смерть

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