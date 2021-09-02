В Иркутской области в ДТП погиб 24-летний водитель

Автомобиль молодого человека перевернулся после наезда на столб
Сегодня утром в районе деревни Батхай Осинского района Иркутской области произошло ДТП. 24-летний водитель «Тойоты» съехал с дороги, после чего врезался в железобетонную опору и опрокинул автомобиль.
При доставлении в больницу водитель скончался.
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
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