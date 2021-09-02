В Иркутской области в ДТП погиб 24-летний водитель





Сегодня утром в районе деревни Батхай Осинского района Иркутской области произошло ДТП. 24-летний водитель «Тойоты» съехал с дороги, после чего врезался в железобетонную опору и опрокинул автомобиль.При доставлении в больницу водитель скончался.Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.