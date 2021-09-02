Братчанин после разговора с «сотрудником банка» лишился двух миллионов

Мужчина попался на стандартную схему «развода»



Накануне в полицию обратился 57-летний житель Братск, который сообщил о хищении у него свыше двух миллионов рублей.



Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, будто мошенники пытаются оформить от его имени кредит, но служба безопасности вовремя заметила это и «заморозила» средства.



Собеседник убедил братчанина в том, что для сохранности денег и последующего аннулирования кредита необходимо экстренно перевести их на резервный «безопасный счёт». Мужчина выполнил все инструкции и только спустя время, обратившись в банк, узнал, что перечислил деньги на сторонний счет. Тогда потерпевший сообщил о случившемся в полицию.



Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

