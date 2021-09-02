В Улан-Удэ водитель врезался в машину жительниц Якутии

Женщины собирались уезжать домой
1 сентября около 10 часов утра на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель Renault, приехавший в Улан-Удэ из района, врезался в автомобиль Тoyota Рasso. В салоне сидели две пожилые женщины
- Они уже собирались отъезжать на машине в Якутию. Они - жители Якутии. ДТП обошлось без пострадавших, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.
В этот же день произошло ДТП на улице Ключевской. Напротив магазина «Кари» минивэн, ехавший по средней полосе, врезался в автомобиль Тoyota Сamry. Последний получил сильные механические повреждения. ДТП обошлось без пострадавших.
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