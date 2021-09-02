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В Иркутской области ищут потерявшуюся сборщицу грибов

В Иркутской области ищут потерявшуюся сборщицу грибов
Происшествия,  Фото:pexels.com
Заявление в полицию сын пропавшей подал вчера

76-летняя жительница города Байкальск отправилась в лес за грибами и не вернулась домой. Женщину разыскивают полицейские и неравнодушные граждане.

- Сообщение о пропаже пенсионерки поступило вчера от её сына и его знакомого. 76-летняя пенсионерка, проживавшая в микрорайоне Южный города Байкальск, утром отправилась за сбором дикоросов в лес, расположенный рядом с микрорайоном, и не вернулась, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Поиски в лесу ведут полицейские, спасатели и волонтёры 
пропавшие без вести

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