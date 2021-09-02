Заявление в полицию сын пропавшей подал вчера
76-летняя жительница города Байкальск отправилась в лес за грибами и не вернулась домой. Женщину разыскивают полицейские и неравнодушные граждане.
- Сообщение о пропаже пенсионерки поступило вчера от её сына и его знакомого. 76-летняя пенсионерка, проживавшая в микрорайоне Южный города Байкальск, утром отправилась за сбором дикоросов в лес, расположенный рядом с микрорайоном, и не вернулась, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Поиски в лесу ведут полицейские, спасатели и волонтёры
В Иркутской области ищут потерявшуюся сборщицу грибов
Происшествия, Фото:
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