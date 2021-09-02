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В Иркутской области «чёрный лесоруб» спилил ели почти на 700 тысяч

В Иркутской области «чёрный лесоруб» спилил ели почти на 700 тысяч
Происшествия, 
Мужчина получил условный срок

40-летний житель Иркутской области признан виновным в незаконной рубке леса.

Мужчина в октябре 2020 года в лесничестве в Балаганском районе, не имея разрешительных документов на заготовку древесины, бензопилой незаконно спилил ели в защитных лесах. Ущерб составил свыше 690 тысяч рублей.

Суд назначил виновному лишение свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
черные лесорубы

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