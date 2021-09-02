В Иркутской области «чёрный лесоруб» спилил ели почти на 700 тысяч

Мужчина получил условный срок
40-летний житель Иркутской области признан виновным в незаконной рубке леса.
Мужчина в октябре 2020 года в лесничестве в Балаганском районе, не имея разрешительных документов на заготовку древесины, бензопилой незаконно спилил ели в защитных лесах. Ущерб составил свыше 690 тысяч рублей.
Суд назначил виновному лишение свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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