Суд учёл смягчающие обстоятельства
В августе 2009 года в Джидинском районе Бурятии мужчина изготовил гашиш общей массой 17,02 граммов, чтобы позже его продать. Несколько дней он носил с собой спичечный коробок с гашишем. В конце августа к сельчанину приехал приятель, который и купил у него гашиш за 1500 рублей.
Действия мужчины судом квалифицированы как незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере.
При вынесении решения суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории особо тяжких, личность виновного, а также смягчающие обстоятельства. Смягчающими стали полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, положительные характеристики по месту жительства и т.д.
Мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.
- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Джидинском районном суде.
Житель Бурятии, продавший гашиш другу, получил условный срок
Происшествия, Фото:
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