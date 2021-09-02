Житель Бурятии, продавший гашиш другу, получил условный срок

Суд учёл смягчающие обстоятельства



В августе 2009 года в Джидинском районе Бурятии мужчина изготовил гашиш общей массой 17,02 граммов, чтобы позже его продать. Несколько дней он носил с собой спичечный коробок с гашишем. В конце августа к сельчанину приехал приятель, который и купил у него гашиш за 1500 рублей.



Действия мужчины судом квалифицированы как незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере.



При вынесении решения суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории особо тяжких, личность виновного, а также смягчающие обстоятельства. Смягчающими стали полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, положительные характеристики по месту жительства и т.д.



Мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.



- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Джидинском районном суде.





