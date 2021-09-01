В Чите на автобусной остановке насмерть сбили парня

Также водитель внедорожника сбил девушку, которая была госпитализирована



31 августа в Чите водитель внедорожника «Ниссан Террано», проехав через бордюрное ограждение, совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП. Позже он был задержан. Об этом сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.



ДТП произошло на автобусной остановке возле железнодорожного вокзала.



В результате аварии один из пешеходов – парень - скончался на месте. Девушка с тяжёлыми травмами госпитализирована.



Установлено, что 35-летний водитель не имеет права управления транспортным средством. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.



За нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека, в состоянии опьянения и оставления места ДТП, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.



Сейчас водитель помещён в изолятор временного содержания на 48 часов. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.



- Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре края. Представители надзорного ведомства проследят за правильностью квалификации действий водителя, а также намерены ориентировать следователей и суд на заключение его под стражу, - отметили в прокуратуре региона.

