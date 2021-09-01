Ещё два человека пострадали
В Нижнеудинском районе Иркутской области в ДТП погибли три человека и двое получили травмы.
Автоавария случилась сегодня ночью в районе посёлка Камышет. Столкнулись «Лада Ларгус» и «КамАЗ», которые двигались в попутном направлении, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
- Во время движения почувствовал удар в заднюю часть автомобиля. Остановился, сходил, глянул. Увидел, что на дороге легковую машину. Подошёл к ней, смотрю, что там пострадавшие. Открыли дверь, помогли вылезти. На передних сидениях люди не шевелились, - рассказал один из участников ДТП.
В результате ДТП 57-летний водитель «Лады Ларгус» и его пассажиры в возрасте 31 и 59 лет скончались от полученных травм.
Также два пассажира отечественного автомобиля обратились за медицинской помощью.
В Иркутской области в ДТП погибли три человека
Происшествия, Фото:
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