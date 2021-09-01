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В Иркутской области в ДТП погибли три человека

В Иркутской области в ДТП погибли три человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Ещё два человека пострадали

В Нижнеудинском районе Иркутской области в ДТП погибли три человека и двое получили травмы.

Автоавария случилась сегодня ночью в районе посёлка Камышет. Столкнулись «Лада Ларгус» и «КамАЗ», которые двигались в попутном направлении, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

- Во время движения почувствовал удар в заднюю часть автомобиля. Остановился, сходил, глянул. Увидел, что на дороге легковую машину. Подошёл к ней, смотрю, что там пострадавшие. Открыли дверь, помогли вылезти. На передних сидениях люди не шевелились, - рассказал один из участников ДТП.

В результате ДТП 57-летний водитель «Лады Ларгус» и его пассажиры в возрасте 31 и 59 лет скончались от полученных травм.

Также два пассажира отечественного автомобиля обратились за медицинской помощью. 
ДТП смерть

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