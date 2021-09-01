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В Иркутской области раскрыли кражу оборудования для майнинга

В Иркутской области раскрыли кражу оборудования для майнинга
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Оборудование для майнинга хранилось в гараже

Сотрудники уголовного розыска в Заларинском районе Иркутской области задержали похитителей машинок для добычи криптовалюты. У подозреваемых изъята украденная техника, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Ранее в дежурную часть обратилась местная жительница. Она рассказала, что накануне в райцентре в её гараж проникли неизвестные и украли оттуда восемь специализированных единиц оборудования для майнинга цифровой валюты. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей.

Вскоре оперативники установили подозреваемых, которыми оказались 21-летний житель посёлка Залари и его 20-летний знакомый из посёлка Хор-Тагна. Сыщики также обнаружили украденное имущество, часть которого воры продали местному жителю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Основной фигурант помещён под стражу. Оба подозреваемых проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Машинки для майнинга изъяты и после проведения необходимых следственных действий будут возвращены законному владельцу.
кража криптовалюта

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