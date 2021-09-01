В Иркутской области раскрыли кражу оборудования для майнинга

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Оборудование для майнинга хранилось в гараже



Сотрудники уголовного розыска в Заларинском районе Иркутской области задержали похитителей машинок для добычи криптовалюты. У подозреваемых изъята украденная техника, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Ранее в дежурную часть обратилась местная жительница. Она рассказала, что накануне в райцентре в её гараж проникли неизвестные и украли оттуда восемь специализированных единиц оборудования для майнинга цифровой валюты. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей.



Вскоре оперативники установили подозреваемых, которыми оказались 21-летний житель посёлка Залари и его 20-летний знакомый из посёлка Хор-Тагна. Сыщики также обнаружили украденное имущество, часть которого воры продали местному жителю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Основной фигурант помещён под стражу. Оба подозреваемых проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.



Машинки для майнинга изъяты и после проведения необходимых следственных действий будут возвращены законному владельцу.

