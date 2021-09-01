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В Иркутске таксист стал жертвой мошенников

Происшествия, 
Таксист лишился денег, продиктовав номер расчётного счёта

Решив подработать в такси, 30-летний шелеховчанин стал жертвой мошенников, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Взяв заказ через специальное приложение на перевозку клиента от гостиницы в Иркутске, водитель не подозревал, о том, что поездка не состоится, а с его счета снимут деньги.

С таксистом связался представитель пассажира, который назвал себя переводчиком. Объяснив, что его клиентка иностранка, он начал подробно выспрашивать данные о состоянии автомобиля, владельце и так далее, после чего предложил перевести деньги на карту. Продиктовав номер расчётного счёта, водитель отказался озвучивать данные с обратной стороны карты.

Тем не менее, на его телефон начали приходить сообщения о том, что в его мобильный банк пытаются войти посторонние.

Не давая таксисту времени для проверки состояния счёта, аферист продолжал звонить ему через приложение.

С телефона шелеховчанина списалось 14 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.
такси мошенничество

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