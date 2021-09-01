В Ангарске закрыли подпольный игорный клуб

Происшествия, Фото: из архива

Сейчас устанавливается организатор нелегального бизнеса



В Ангарске полицейские и следователи при участии бойцов ОМОН «накрыли» подпольный игорный клуб. Он находился в административном здании.



Задержаны предполагаемые администраторы – две жительницы Ангарска, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



- В ходе осмотра подпольного заведения были изъяты около 20 игровых автоматов с купюроприёмниками, чуть более 100 тысяч рублей, а также иностранная валюта, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые группой лиц по предварительному сговору».



Сейчас устанавливают организатора нелегального бизнеса.



