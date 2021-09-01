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В Ангарске закрыли подпольный игорный клуб

В Ангарске закрыли подпольный игорный клуб
Происшествия,  Фото:из архива
Сейчас устанавливается организатор нелегального бизнеса

В Ангарске полицейские и следователи при участии бойцов ОМОН «накрыли» подпольный игорный клуб. Он находился в административном здании.

Задержаны предполагаемые администраторы – две жительницы Ангарска, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

- В ходе осмотра подпольного заведения были изъяты около 20 игровых автоматов с купюроприёмниками, чуть более 100 тысяч рублей, а также иностранная валюта, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые группой лиц по предварительному сговору».

Сейчас устанавливают организатора нелегального бизнеса.

игорный бизнес

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