Сейчас устанавливается организатор нелегального бизнеса
В Ангарске полицейские и следователи при участии бойцов ОМОН «накрыли» подпольный игорный клуб. Он находился в административном здании.
Задержаны предполагаемые администраторы – две жительницы Ангарска, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
- В ходе осмотра подпольного заведения были изъяты около 20 игровых автоматов с купюроприёмниками, чуть более 100 тысяч рублей, а также иностранная валюта, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые группой лиц по предварительному сговору».
Сейчас устанавливают организатора нелегального бизнеса.
В Ангарске закрыли подпольный игорный клуб
Происшествия, Фото:
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