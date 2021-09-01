Мужчина направил машину в толпу и сбил насмерть женщину
Суд приговорил жителя Забайкальского края к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также осуждённый должен выплатить в общей сложности 6 млн 300 тысяч рублей компенсации морального и материального вреда родственникам погибшей.
30-летний житель Могойтуйского района после массовой драки, желая разобраться с обидчиками, направил свой автомобиль в толпу людей. В результате он насмерть сбил женщину, непричастную к конфликту.
Преступление произошло ночью 15 августа 2020 года возле кафе «Деметра» на станции Степь.
Мужчина признан виновным по статье «Убийство, совершённое общеопасным способом». Свою вину он признал частично, соглашаясь с тем, что совершил наезд, но отрицая умышленность этого, сообщили в Забайкальском краевом суде.
Протаранивший толпу людей забайкалец получил 15 лет
Происшествия, Фото:
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