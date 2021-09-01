В Иркутской области работник лесничества покрыл незаконную рубку на 2 млн









По подозрению в превышении должностных полномочий полицейские задержали работника Качугского лесничества, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.По версии следствия, 57-летний подозреваемый неправомерно поручил подчинённым сотрудникам совершить отвод лесосеки для рубок леса без натурного и документального его оформления. Были созданы визуальные признаки отводов лесосеки в виде затесок (визиров) по её границам. После проведенных незаконных рубок деревьев работникам поручалось сопроводить гружённый древесиной «КамАЗ» на пилораму.В итоге были незаконно вырублены сосны, лиственницы, берёзы и ели на территории Качугского лесничества. По оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около двух миллионов рублей. Объем вырубленного леса – около 350 кубических метров.По месту жительства задержанного проведены обыски, в ходе которых изъяты квадрокоптер, а также документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Незаконная рубка лесных насаждений».Задержанный заключен под стражу.