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В Иркутской области работник лесничества покрыл незаконную рубку на 2 млн

В Иркутской области работник лесничества покрыл незаконную рубку на 2 млн
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Задержанный отправился под стражу

По подозрению в превышении должностных полномочий полицейские задержали работника Качугского лесничества, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

По версии следствия, 57-летний подозреваемый неправомерно поручил подчинённым сотрудникам совершить отвод лесосеки для рубок леса без натурного и документального его оформления. Были созданы визуальные признаки отводов лесосеки в виде затесок (визиров) по её границам. После проведенных незаконных рубок деревьев работникам поручалось сопроводить гружённый древесиной «КамАЗ» на пилораму.


В итоге были незаконно вырублены сосны, лиственницы, берёзы и ели на территории Качугского лесничества. По оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около двух миллионов рублей. Объем вырубленного леса – около 350 кубических метров.

По месту жительства задержанного проведены обыски, в ходе которых изъяты квадрокоптер, а также документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Незаконная рубка лесных насаждений».

Задержанный заключен под стражу. 

рубка леса превышение должностных полномочий лесничество

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