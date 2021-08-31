В Иркутской области пьяный водитель протащил полицейского на двери

Ночью 28 августа в посёлке Утулик Слюдянского района Иркутской области экипаж ДПС остановил автомобиль «Субару Форестер». Когда инспектор ГИБДД подходил к иномарке для проверки документов, водитель начал движение задним ходом и попытался скрыться. Дорожный полицейский попытался вытащить ключи из замка зажигания, но в этот момент лихач увеличил скорость. В результате он протащил сотрудника около 20 метров на двери, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

По данному факту в отношении 28-летнего водителя из Ангарска было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.- В результате преследования автомобиль был остановлен экипажем ГИБДД в районе дома №3/1 по ул. Береговой посёлка Утулик. Мужчина освидетельствован, установлено состояние опьянения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый задержан следователями. Расследование продолжается.