У нарушителей изъяли сети, оружие и патроны
Сотрудники отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ) минприроды Забайкальского края выявили пять фактов нарушения природоохранного законодательства. Было изъято 15 рыболовных сетей общей протяжённостью 750 метров, охотничье нарезное оружие и шесть патронов.
- На озёрах Иван и Шакша выявлено три факта незаконного нахождения на территории ООПТ с запрещёнными орудиями добывания водных биологических ресурсов. На озере Иван - один факт проезда транспортных средств в водоохранную зону. А на озере Шакша - один факт нахождения с нарезным охотничьим оружием ТОЗ-17-01. В отношении нарушителей составлено пять административных протоколов по статье 8.39 КоАП РФ, - рассказал главный государственный инспектор Забайкальского края в области охраны окружающей среды Владимир Федаев.
Нарушителям грозит штраф до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения и продукции незаконного природопользования.
С рыбаками, местными жителями и отдыхающими провели профилактическую беседу на тему соблюдения лесного законодательства, правил пожарной безопасности, правил рыболовства и режима особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба минприроды Забайкальского края.
В Забайкалье изъяли 15 рыболовных сетей
Происшествия, Фото:
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