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В Чите нашли девушек, которые жгли книги на площади

В Чите нашли девушек, которые жгли книги на площади
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Родителям хулиганок грозит административная ответственность

В Чите сотрудники полиции установили личности подростков, которые жгли книги на площади Декабристов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине августа в беседке на площади Декабристов перед Пушкинской библиотекой в Чите подростки развели костёр из книг.

Как выяснилось, книги жгли две девушки в возрасте 14 и 17 лет. Теперь в их действиях усматриваются признаки мелкого хулиганства.

- Когда было уже темно, ну часов девять, я предложила: «Может разожжём книги?» Я сходила за ними. Она подожгла первую, потом я брала книгу и поджигала её от общего огня. Потом этот костёр горел минуты две и потом зашла женщина, и начала нас снимать, - рассказала одна из девушек.

Она извинилась перед всеми жителями Читы за произошедшее.

Учитывая, что одна из правонарушительниц не достигла возраста привлечения к административной ответственности, протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего составлен на её родителей. Для рассмотрения материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Вторая участница будет привлечена к административной ответственности. Кроме того, накажут её родителей.



книги хулиганство

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