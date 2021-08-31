Родителям хулиганок грозит административная ответственность
В Чите сотрудники полиции установили личности подростков, которые жгли книги на площади Декабристов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине августа в беседке на площади Декабристов перед Пушкинской библиотекой в Чите подростки развели костёр из книг.
Как выяснилось, книги жгли две девушки в возрасте 14 и 17 лет. Теперь в их действиях усматриваются признаки мелкого хулиганства.
- Когда было уже темно, ну часов девять, я предложила: «Может разожжём книги?» Я сходила за ними. Она подожгла первую, потом я брала книгу и поджигала её от общего огня. Потом этот костёр горел минуты две и потом зашла женщина, и начала нас снимать, - рассказала одна из девушек.
Она извинилась перед всеми жителями Читы за произошедшее.
Учитывая, что одна из правонарушительниц не достигла возраста привлечения к административной ответственности, протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего составлен на её родителей. Для рассмотрения материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Вторая участница будет привлечена к административной ответственности. Кроме того, накажут её родителей.
В Чите нашли девушек, которые жгли книги на площади
Происшествия, Фото:
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