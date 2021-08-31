В Иркутской области вскрыли контрабанду леса в Китай на 130 млн

Происшествия, Фото: из архива

Незаконно срубленный лес вывезли в 2019-20 годы



В Иркутской области возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 130 млн рублей. Лес незаконно рубили в Чунском районе.



- Установлено, что общество с ограниченной ответственностью, учредителем которого является гражданин Китайской народной республики, вносило недостоверные сведений о происхождении древесины в базу данных единой государственной автоматизированной информационной системы по учёту древесины и сделок с нею. В результате были легализованы незаконно заготовленные лесоматериалы, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Древесину в объёме 9,7 тысяч кубометров стоимостью более 130 млн рублей фирма экспортировала в КНР в 2019-2020 годы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере».





