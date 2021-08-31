В Иркутске будут судить бывшего судебного пристава

Женщина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса



В Иркутске перед судом предстанет бывший судебный пристав-исполнитель. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и в служебном подлоге, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, в 2019 году судебный пристав-исполнитель из корыстных побуждений внесла ложные сведения в материалы исполнительного производства по кредитной задолженности гражданина. В результате пристав незаконно прекратила исполнительное производство.



Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ.



Дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

