Женщина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса
В Иркутске перед судом предстанет бывший судебный пристав-исполнитель. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и в служебном подлоге, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, в 2019 году судебный пристав-исполнитель из корыстных побуждений внесла ложные сведения в материалы исполнительного производства по кредитной задолженности гражданина. В результате пристав незаконно прекратила исполнительное производство.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ.
Дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
В Иркутске будут судить бывшего судебного пристава
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вор был пьян во время кражи
Цепочку вор продал случайному прохожему
Отец сидел на пассажирском сидении
Напавший на полицейского мужчина был пьян
В понедельник в ДТП в Бурятии пострадали ребёнок, подросток и женщина
Возбуждено уголовное дело
Отключение электроэнергии случилось вечером
Женщина таскала мошеннице дорогие вещи и взяла кредит
Мужчина ранее уже имел приговор за аналогичное нарушение
На одной клумбе дважды украли семь метров целозии
Ряд автоаварий произошёл за короткое время
Поджигателем оказался бывший работник лесного склада
Задержаны трое подозреваемых
Трагедия произошла на озере Торма
В пострадавшем от паводка районе развёрнуто три пункта временного размещения