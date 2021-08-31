 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 августа

30 августа

Популярное

В Иркутске будут судить бывшего судебного пристава

В Иркутске будут судить бывшего судебного пристава
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса

В Иркутске перед судом предстанет бывший судебный пристав-исполнитель. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и в служебном подлоге, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2019 году судебный пристав-исполнитель из корыстных побуждений внесла ложные сведения в материалы исполнительного производства по кредитной задолженности гражданина. В результате пристав незаконно прекратила исполнительное производство.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ.

Дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
судебные приставы служебный подлог злоупотребление должностными полномочиями

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии женщина лишилась цепочки, разнимая дерущихся
В Бурятии женщина лишилась цепочки, разнимая дерущихся
Происшествия, 31.08.2021
Цепочку вор продал случайному прохожему
Житель Бурятии душил транспортного полицейского
Житель Бурятии душил транспортного полицейского
Происшествия, 31.08.2021
Напавший на полицейского мужчина был пьян
В Бурятии в ДТП попал 13-летний мотоциклист
В Бурятии в ДТП попал 13-летний мотоциклист
Происшествия, 31.08.2021
В понедельник в ДТП в Бурятии пострадали ребёнок, подросток и женщина
Шелеховчанка стала жертвой мошенницы, пытаясь излечиться от депрессии
Шелеховчанка стала жертвой мошенницы, пытаясь излечиться от депрессии
Происшествия, 30.08.2021
Женщина таскала мошеннице дорогие вещи и взяла кредит
Житель Бурятии отправится в колонию за пьяную езду
Житель Бурятии отправится в колонию за пьяную езду
Происшествия, 30.08.2021
Мужчина ранее уже имел приговор за аналогичное нарушение
В Иркутске перед Днём знаний воруют цветы с клумб
В Иркутске перед Днём знаний воруют цветы с клумб
Происшествия, 30.08.2021
На одной клумбе дважды украли семь метров целозии
В Улан-Удэ «Лексус» совершил ДТП задним ходом
В Улан-Удэ «Лексус» совершил ДТП задним ходом
Происшествия, 30.08.2021
Ряд автоаварий произошёл за короткое время
В Иркутской области поджигатель сжёг штабеля леса на 25 млн
В Иркутской области поджигатель сжёг штабеля леса на 25 млн
Происшествия, 30.08.2021
Поджигателем оказался бывший работник лесного склада
В Бурятии пытались взломать дом культуры
В Бурятии пытались взломать дом культуры
Происшествия, 30.08.2021
Задержаны трое подозреваемых
В Кяхтинском районе Бурятии подтоплено уже 112 участков
В Кяхтинском районе Бурятии подтоплено уже 112 участков
Происшествия, 30.08.2021
В пострадавшем от паводка районе развёрнуто три пункта временного размещения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^