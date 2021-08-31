В Улан-Удэ мужчина присвоил выпавшие из кармана друга деньги

Вор был пьян во время кражи



Утром 24 июля в отдел полиции Улан-Удэ с заявлением о краже денег обратился 46-летний местный житель. Мужчина рассказал, что 15 тысяч рублей пропали из кармана его брюк во время распития спиртных напитков в компании знакомого.



Полицейские задержали подозреваемого – 39-летнего жителя Селенгинского района. Он признался, что, будучи нетрезвым, заметил, как из кармана брюк приятеля выпали деньги, которые он незаметно подобрал и присвоил. 15 тысяч рублей мужчина потратил на покупку алкоголя и продуктов питания.



- Задержанный не судим и нигде не работает. Во время расследования он раскаялся и частично возместил ущерб, вернув потерпевшему пять тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело.

