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В Бурятии женщина лишилась цепочки, разнимая дерущихся

В Бурятии женщина лишилась цепочки, разнимая дерущихся
Происшествия,  Фото:pexels.com
Цепочку вор продал случайному прохожему

Вечером 27 августа в отдел полиции обратилась с заявлением о краже золотой цепочки 44-летняя жительница посёлка Заиграево. Ущерб она оценила в 30 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Сельчанка вместе с сожителем и знакомым распивала спиртные напитки у себя дома. Во время застолья мужчины поссорились и устроили потасовку. Женщина кинулась их разнимать. В это время она и потеряла цепочку.

После драки приятель заметил лежащее на земле украшение, незаметно поднял его и, спрятав в карман, поспешил удалиться.

Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнено ранее судимого местного жителя Свою вину он признал.

Известно, что после кражи мужчина направился в Улан-Удэ. Там цепочку продал случайному прохожему, а на вырученные деньги купил одежду и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража

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