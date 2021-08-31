Отец сидел на пассажирском сидении
В Тулуне привлекли к ответственности отца, позволившего 13-летнему сыну управлять автомобилем, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Ночью 27 августа инспекторы дорожно-патрульной службы остановили для проверки документов автомобиль «Тойота». За рулём иномарки оказался 13-летний школьник. Он по поручению отца ехал из магазина домой. Отец мальчика сидел на пассажирском сидении. Он объяснил инспекторам, что сам не мог управлять автомобилем, так как был пьян.
За передачу управления транспортным средством мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, в комиссию по делам несовершеннолетних направлены материалы по факту ненадлежащего исполнения отцом обязанностей по воспитанию мальчика.
Семья и сам подросток будут поставлены на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних.
В Иркутской области 13-летний мальчик вёз на машине пьяного отца
Происшествия, Фото:
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