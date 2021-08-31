Более 20 домов и университет в Улан-Удэ два часа оставались без света

Отключение электроэнергии случилось вечером
Накануне, 30 августа, в 22:30 произошло аварийное отключение электроэнергии в Улан-Удэ. Без света остались потребители жилых домов улицы Трубачеева, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 140, 142, 142а, 142а/1, 142б, 144, 144а, 146, 150, 152а, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, улица Приречная, 4, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 13.
Подключение потребителей проводилось поэтапно. В 23:34 запитали всех потребителей по нормальной схеме, кроме ул. Трубачеева, 142, 142а,142а/1, 142б, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. В 00:24 запитали оставшихся потребителей по резерву.
Общее время отключения составило почти два часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Отключение электроэнергии случилось вечером
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