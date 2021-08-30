В Иркутске перед Днём знаний воруют цветы с клумб

На одной клумбе дважды украли семь метров целозии



В преддверии первого сентября в Иркутске не проходит и дня без новостей об украденных цветах с городских клумб, сообщили сотрудники МКУ «Городская среда».



26 августа с клумбы на пересечении улиц Ленина и Чкалова украли семь метров целозии.



27 августа сотрудники «Горзеленхоза» восстановили клумбу. Но в субботу с утра обнаружили, что целозия вновь украдена.



Также заметно поредели цветники у памятника Ленину по улице Ленина и в сквере у скульптуры верблюжонка.

