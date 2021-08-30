На одной клумбе дважды украли семь метров целозии
В преддверии первого сентября в Иркутске не проходит и дня без новостей об украденных цветах с городских клумб, сообщили сотрудники МКУ «Городская среда».
26 августа с клумбы на пересечении улиц Ленина и Чкалова украли семь метров целозии.
27 августа сотрудники «Горзеленхоза» восстановили клумбу. Но в субботу с утра обнаружили, что целозия вновь украдена.
Также заметно поредели цветники у памятника Ленину по улице Ленина и в сквере у скульптуры верблюжонка.
В Иркутске перед Днём знаний воруют цветы с клумб
Происшествия, Фото:
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