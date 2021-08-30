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В Улан-Удэ «Лексус» совершил ДТП задним ходом

В Улан-Удэ «Лексус» совершил ДТП задним ходом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ряд автоаварий произошёл за короткое время

27 августа около 8:30 на улице Боевая в Улан-Удэ произошло ДТП. По предварительным данным, девушка, управляя автомобилем Toyota Camry Gracia, выехала со второстепенной дороги и перестроилась на левую полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Caldina.




Чуть позже в тот же день, около 10:30, на этой же улице за пешеходным переходом водитель Honda Stepwgn совершил столкновение с автомобилем Honda Fit. По словам очевидца, виновник возместит причинённый ущерб из своего кармана, поскольку у него нет полиса ОСАГО.




Около 11:00 на перекрёстке улицы Конечная и проспекта Строителей Lexus начал двигаться задним ходом и совершил наезд на стоящий позади него Skoda Fabia. Иномарки получили механические повреждения.



Через час, около 12:00, в посёлке имени Горького, на перекрёстке улиц Армавирская и Новокузнецкая столкнулись грузовик и Toyota Windom. По предварительным данным, грузовик выехал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю легковушку. Из-за автоаварии на участке дороги образовался небольшой затор.



Около 12:30 на улицу Терешковой ехавшая в сторону центра женщина на Toyota RAV-4, переехав через трамвайные пути, совершила столкновение с автомобилем Toyota Allion. Здесь за рулём тоже оказалось женщина. В этом случае ДТП также спровоцировало пробку на этом участке дороги.



Примерно в 13:00 на улице Ключевская девушка, управляя автомобилем Subaru Forester, при перестроении совершила наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль Toyota Prius. За рулём «Тойоты» ехала пенсионерка.



Около 14:30 на перекрёстке с круговым движением произошло ДТП. Предварительно известно, что грузовик, которым управлял мужчина, совершил столкновение с автомобилем Toyota Allion. Легковой автомобиль получил сильные механические повреждения, образовался затор при въезде на кольцевую развязку.

Во всех ДТП обошлось без пострадавших.



 

ДТП

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