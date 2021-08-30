В Улан-Удэ «Лексус» совершил ДТП задним ходом





















































Во всех ДТП обошлось без пострадавших.













27 августа около 8:30 на улице Боевая в Улан-Удэ произошло ДТП. По предварительным данным, девушка, управляя автомобилем Toyota Camry Gracia, выехала со второстепенной дороги и перестроилась на левую полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Caldina.Чуть позже в тот же день, около 10:30, на этой же улице за пешеходным переходом водитель Honda Stepwgn совершил столкновение с автомобилем Honda Fit. По словам очевидца, виновник возместит причинённый ущерб из своего кармана, поскольку у него нет полиса ОСАГО.Около 11:00 на перекрёстке улицы Конечная и проспекта Строителей Lexus начал двигаться задним ходом и совершил наезд на стоящий позади него Skoda Fabia. Иномарки получили механические повреждения.Через час, около 12:00, в посёлке имени Горького, на перекрёстке улиц Армавирская и Новокузнецкая столкнулись грузовик и Toyota Windom. По предварительным данным, грузовик выехал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю легковушку. Из-за автоаварии на участке дороги образовался небольшой затор.Около 12:30 на улицу Терешковой ехавшая в сторону центра женщина на Toyota RAV-4, переехав через трамвайные пути, совершила столкновение с автомобилем Toyota Allion. Здесь за рулём тоже оказалось женщина. В этом случае ДТП также спровоцировало пробку на этом участке дороги.Примерно в 13:00 на улице Ключевская девушка, управляя автомобилем Subaru Forester, при перестроении совершила наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль Toyota Prius. За рулём «Тойоты» ехала пенсионерка.Около 14:30 на перекрёстке с круговым движением произошло ДТП. Предварительно известно, что грузовик, которым управлял мужчина, совершил столкновение с автомобилем Toyota Allion. Легковой автомобиль получил сильные механические повреждения, образовался затор при въезде на кольцевую развязку.