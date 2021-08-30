В Ангарске насмерть сбили пешехода, катящего велосипед

На автомобиле, от наезда которого погиб человек, нанесена слишком тёмная тонировочная плёнка
В Ангарске разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Вчера вечером 25-летний водитель автомобиля «Субару Легаси» сбил на пешехода, идущего с велосипедом по краю проезжей части в попутном направлении.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
Установлено, что на передних боковых стёклах иномарки нанесена тонировочная плёнка. Замеры показали, что уровень светопропускания стёкл в восемь раз меньше минимально установленного действующим законодательством. В отношении автолюбителя вынесено постановление по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, назначен штраф в размере 500 рублей.
По факту автоаварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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