В Ангарске насмерть сбили пешехода, катящего велосипед

От полученных травм пешеход скончался на месте.





В Ангарске разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.Вчера вечером 25-летний водитель автомобиля «Субару Легаси» сбил на пешехода, идущего с велосипедом по краю проезжей части в попутном направлении.Установлено, что на передних боковых стёклах иномарки нанесена тонировочная плёнка. Замеры показали, что уровень светопропускания стёкл в восемь раз меньше минимально установленного действующим законодательством. В отношении автолюбителя вынесено постановление по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, назначен штраф в размере 500 рублей.По факту автоаварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.