В Иркутской области четыре человека пострадали в огненной аварии

Один из автомобилей после столкновения загорелся
В Шелеховском районе сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Вчера вечером в районе села Моты столкнулись автомобили «ГАЗ» и «Хонда». После столкновения отечественный автомобиль загорелся.
В результате происшествия 49-летний водитель «Хонды», 22-летний водитель и два пассажира «Волги» в возрасте 18 и 19 лет получили травмы и были доставлены в больницу.
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