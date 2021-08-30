В Иркутской области четыре человека пострадали в огненной аварии

В Шелеховском районе сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.







В результате происшествия 49-летний водитель «Хонды», 22-летний водитель и два пассажира «Волги» в возрасте 18 и 19 лет получили травмы и были доставлены в больницу.





Вчера вечером в районе села Моты столкнулись автомобили «ГАЗ» и «Хонда». После столкновения отечественный автомобиль загорелся.