В Иркутской области парапланерист рухнул в реку и погиб

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Несчастный случай произошёл на реке Лена



В городе Усть-Кут Иркутской области парапланерист погиб, упав в реку Лена. По данному факту проводится доследственная проверка.



Предварительно установлено, что вечером 28 августа парапланерист при пролёте под автомобильным мостом на реке Лена зацепил силовой установкой водную гладь. В результате двигатель летательного аппарата перестал работать. Парапланерист упал в воду, запутался в стропах и утонул.



- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.







