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В Иркутской области парапланерист рухнул в реку и погиб

В Иркутской области парапланерист рухнул в реку и погиб
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Несчастный случай произошёл на реке Лена

В городе Усть-Кут Иркутской области парапланерист погиб, упав в реку Лена. По данному факту проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что вечером 28 августа парапланерист при пролёте под автомобильным мостом на реке Лена зацепил силовой установкой водную гладь. В результате двигатель летательного аппарата перестал работать. Парапланерист упал в воду, запутался в стропах и утонул.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



парапланеризм смерть утопление

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