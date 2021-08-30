Несчастный случай произошёл на реке Лена
В городе Усть-Кут Иркутской области парапланерист погиб, упав в реку Лена. По данному факту проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что вечером 28 августа парапланерист при пролёте под автомобильным мостом на реке Лена зацепил силовой установкой водную гладь. В результате двигатель летательного аппарата перестал работать. Парапланерист упал в воду, запутался в стропах и утонул.
- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
В Иркутской области парапланерист рухнул в реку и погиб
Происшествия, Фото:
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