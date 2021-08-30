Мужчину арестовали на два месяца
34-летнему жителю города Бодайбо предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, 25 августа в частном доме на улице Володарского мужчина во время распития спиртных напитков на почве конфликта задушил 22-летнюю девушку. О случившемся он сообщил своей знакомой, которая вызвала полицию.
Прибывшие на место преступления следователи СК и сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в следственный отдел.
Подозреваемого заключили под стражу. Он арестован на два месяца.
Житель Иркутской области задушил 22-летнюю девушку
Происшествия, Фото:
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