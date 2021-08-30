Житель Иркутской области задушил 22-летнюю девушку

Мужчину арестовали на два месяца



34-летнему жителю города Бодайбо предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, 25 августа в частном доме на улице Володарского мужчина во время распития спиртных напитков на почве конфликта задушил 22-летнюю девушку. О случившемся он сообщил своей знакомой, которая вызвала полицию.



Прибывшие на место преступления следователи СК и сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в следственный отдел.



Подозреваемого заключили под стражу. Он арестован на два месяца.

