В Иркутской области молодой водитель устроил ДТП с пострадавшим











Утром 28 августа на автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Новомальтинск в Усольском районе Иркутской области произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-21099» и «Хонда Мобилио Спайк».В результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы и госпитализирован 41-летний водитель иномарки.Второй участник, водитель отечественного седана, с места происшествия скрылся, но спустя несколько часов был установлен сотрудниками полиции. Выяснилось, что за год водительского стажа 23-летний местный житель уже многократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.За оставление места ДТП молодому человеку грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или арест на срок до пятнадцати суток.Помимо этого, если будет установлено, что нарушитель употребил спиртные напитки после происшествия, ему могут назначить штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения на срок до двух лет.Однако на допросе мужчина утверждает, что был трезв, а место ДТП оставил из-за того, что испугался.- Испугался. Ни разу такого не было, не знал, что делать. Шок был. Нога болела, то болело. И на этих людей, которые со мной были, на них посмотрел… Просто испугался, - признался молодой человек.Известно, что на момент автоаварии в салоне ВАЗа находились три пассажира, никто из них не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.