В Иркутской области раскрыли убийство 15-летней давности

Обвиняемых заключили под стражу
В Иркутской области раскрыто убийство женщины, которое было совершено осенью 2006 года.
По версии следствия, 13 сентября 2006 года двое мужчин 23 и 33 лет, находясь возле магазина, расположенного на улице Матросова в Шелехове, убили 34-летнюю женщину, задушив её. Затем они забрали деньги потерпевшей и скрылись с места преступления.
Следователи СК, изучая приостановленные уголовные дела, провели по указанному преступлению комплекс дополнительных следственных действий, и вышли на след подозреваемых. На допросе задержанные признались в содеянном.
Мужчинам предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Обвиняемых заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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